ماذا نعرف عن كارل لاغرفيلد أشهر مصممي "شانيل"‏؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)‏

توفي أشهر مصممي الأزياء في دار "شانيل" للأزياء كارل لاغرفيلد عن 85 عاماً..

وهو فنان ومصمم أزياء ألماني المولد.. كانت التصاميم الأولى له ملفتة للأنظار ومثيرة للجدل بالظهر والرقبة ‏المفتوحة، إضافة إلى التنانير القصيرة جداً.‏

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استُقبلت تصميمات لاجرفيلد بكثير من الفتور من قبل النقاد، ومع الوقت بدأ يكبر ويشتهر اسم لاجرفيلد، ما أتاح له الفرصة ‏ليبدأ العمل في التصميم لحساب وكالات أزياء معروفة أمثال تيزيانا، كلوي و فيندي، وفي سنة 1983 تولى منصب المدير ‏الإبداعي لدى "شانيل" والذي شغله حتى وافته المنية.‏

في سنة 1984 أنشأ لاجرلفيلد وكالته الخاصة وكان هو المصمم الرئيسي حتى سنة 1997، في سنة 1998 تم إطلاق العلامة ‏التجارية لاجرلفيلد بالتعاون مع " أتش أم "، وكمان شكلت ثنائي ناجح مع ديزل، وفي سنة 2006 بدا التعاون مع ميسي ‏وسيفورا.‏

دخل كارل لاجرلفيلد عالم العطور من سنة 1978 عندما أطلق العطر الأول ( لاجرلفيلد كلاسيك ) للرجال، تلاه في سنة ‏‏1990 عطر ( المرأة – الشمس القمر والنجوم ) والذي حقق شهرة ونجاح كبيرين، واليوم يتم تصميم عطور لاجرلفيلد ‏بالتعاون مع تومي هيلفيجر. ‏

يمتلك كارل لاجرلفيلد اليوم مجموعة من 21 عطراً تم إنتاج أقدمها في سنة 1978 وأحدثها في سنة 2016.‏



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