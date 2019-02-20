ماذا نعرف عن كارل لاغرفيلد أشهر مصممي "شانيل"؟
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)
توفي أشهر مصممي الأزياء في دار "شانيل" للأزياء كارل لاغرفيلد عن 85 عاماً..
وهو فنان ومصمم أزياء ألماني المولد.. كانت التصاميم الأولى له ملفتة للأنظار ومثيرة للجدل بالظهر والرقبة المفتوحة، إضافة إلى التنانير القصيرة جداً.
استُقبلت تصميمات لاجرفيلد بكثير من الفتور من قبل النقاد، ومع الوقت بدأ يكبر ويشتهر اسم لاجرفيلد، ما أتاح له الفرصة ليبدأ العمل في التصميم لحساب وكالات أزياء معروفة أمثال تيزيانا، كلوي و فيندي، وفي سنة 1983 تولى منصب المدير الإبداعي لدى "شانيل" والذي شغله حتى وافته المنية.
في سنة 1984 أنشأ لاجرلفيلد وكالته الخاصة وكان هو المصمم الرئيسي حتى سنة 1997، في سنة 1998 تم إطلاق العلامة التجارية لاجرلفيلد بالتعاون مع " أتش أم "، وكمان شكلت ثنائي ناجح مع ديزل، وفي سنة 2006 بدا التعاون مع ميسي وسيفورا.
دخل كارل لاجرلفيلد عالم العطور من سنة 1978 عندما أطلق العطر الأول ( لاجرلفيلد كلاسيك ) للرجال، تلاه في سنة 1990 عطر ( المرأة – الشمس القمر والنجوم ) والذي حقق شهرة ونجاح كبيرين، واليوم يتم تصميم عطور لاجرلفيلد بالتعاون مع تومي هيلفيجر.
يمتلك كارل لاجرلفيلد اليوم مجموعة من 21 عطراً تم إنتاج أقدمها في سنة 1978 وأحدثها في سنة 2016.
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