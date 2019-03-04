لقطة "الرضيع العنيد" تجتاح الانترنت.. هذا ما فعله (صورة)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لـ رضيع صغير يمسك ملابس الطبيب بعد ثوانٍ من ولادته في مستشفى "فوونغ شو" في فيتنام، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وتظهر الصورة كيف تشبث الرضيع بثوب الطبيب على نحو غريب، رافضاً أن يفك قبضته عنها. ووفقاً للصحيفة، فإنّ "الطبيب كان يستعدّ لمغادرة غرفة الولادة، لكنه فوجئ بالرضيع يمد يده ويسمك بطرف الوزرة".

وحققت هذه اللقطة رواجاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل، وقد وصف عددٌ من الناشطين الطفل بـ"الرضيع القوي" أو "الرضيع العنيد".

مصدر الصور: dailymail

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