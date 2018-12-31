طبيب سبعيني متهم باغتصاب 35 من مريضاته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على طبيب نساء وتوليد، بتهمة اغتصاب مريضاته والاعتداء الجنسي عليهن أثناء الفحص بعيادته. وذكرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية، في تقريرها إنه تم توجيه تهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي للطبيب وذلك على 35 مريضة خلال الاستشارات الطبية.

ويعود تاريخ هذه الجرائم إلى ما يقرب من 50 عاما، وقامت الشرطة، بتفتيش منزل الطبيب كون كريكو، البالغ من العمر 75 عاما. وذكرت الصحيفة أن "الطبيب كان على علم بالتحقيق الجاري في سلوكه، وقرر التقاعد طواعية العام الماضي، مدعيا أنه أُصيب بضرر في المخ".

وكشفت الشكاوي المقدمة ضده من قبل ما وصل مجموعه 35 سيدة أن الطبيب كريكو بدأ سلوكه المنحرف والذي تراوح من التحرش إلى الاغتصاب، في سبعينيات القرن الماضي واستمر 49 عاما.

وأبلغت بعض الضحايا الشرطة في عامي 2004 و2008، ولكن السلطات قالت لهن إن قضاياهن ضعيفة، حتى تراكمت البلاغات وظهرت شهادات المريضات السابقات لتثبت صحة الاتهامات، وخرج الطبيب بكفالة، إلا أن التحقيق ما زال جاريا في الجرائم المتهم فيها.

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