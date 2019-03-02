كينيا: قرويون يحرقون خمسة أشخاص .. بسبب السحر!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت الشرطة الكينية، الجمعة، إن خمسة أشخاص من أسرة واحدة تم حرقهم حتى الموت في مقاطعة ميجوري جنوب غربي كينيا على أيدي جيران اتهموا رب الأسرة بممارسة السحر.

وفي التفاصيل، أفاد ضابط الشرطة المحلي بيتر كيروي أن امرأتين وثلاث فتيات (يتراوح أعمارهن بين السبع سنوات والسنتين )، لقين حتفهن في الهجوم الذي وقع يوم الخميس. وأضاف "حبسهم الجيران الغاضبون... وأضرموا النار فيهم".

وتم نقل أربعة أفراد آخرين من الأسرة إلى المستشفى بعد الإحراق المتعمد، بما في ذلك رب الأسرة، إيلياه أوتينو.

ويُذكر أنه في بعض أنحاء إفريقيا، يمكن أن يُتهم الرجال والنساء بالسحر أو الشعوذة. وقالت الشرطة إن القرويين اتهموا أوتينو بإصابة رجل آخر بالمرض عن طريق السحر.

وتجدر الاشارة الى أنه تم القبض على 20 شخصا منذ ذلك الحين.

مصدر الصورة: masrawy

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