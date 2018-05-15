الشرطة الكينية: ارتفاع عدد ضحايا انهيار السد إلى أكثر من 47

أخبار الآن | ناكورو- كينيا (وكالات)

ارتفع عدد ضحايا انهيار سد مقاطعة ناكو رو الكينية إلى 48 قتيلا وفق ما أعلنه متحدث باسم الشرطة الكينية.

الشرطة اكدت ان قوات الإنقاذ عَثرت على 3 جثث جديدة لم تكن مدرجة في قائمة المفقودين ؛ الأمر الذي يرجـِح أنهم من الغرباء..مشيرة الى ان عمليات البحث عن الضحايا مازالت مستمرة، لكن على نطاق أضيق.

وكان جزء من سد مقاطعة (ناكورو)، الواقعة فى منطقة الوادى المتصدع قد انهار - يوم /الأربعاء/ الماضي - ما أدى إلى تدفق كميات هائلة من المياه حاصرت المناطق السكنية القريبة من موقع الحادث، وأطاحت بخطوط الكهرباء على مساحة تبلغ نحو 10 كيلومترات .

يأتي انهيار هذا السد بعد أسابيع قلائل من الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية فى كينيا والتي أودت بحياة 179 شخصا .



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