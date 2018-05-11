عشرات القتلى في انهيار سد غرب كينيا

أخبار الآن | سولاي - كينيا (رويترز)

لقي ما لا يقل عن 47 شخصاً حتفهم إثر انهيار أحد السدود ببلدة سولاي غرب كينيا بسبب هطول الأمطار الغزيرة على مدار أسابيع عدة.

وأوضح رئيس الصليب الأحمر المحلي نيكولاس كيمبوي أن 20 عشرين طفلا من بين الضحايا، بينما أكد قائد للشرطة المحلية في كينيا حصيلة القتلى، مشيراً إلى تضرر أكثر من 450 أسرة من هذا الانهيار.

وذكر وزير الداخلية الكيني فريد ماتيانجي، الذي هرع إلى مكان الحادث ليتفقد الوضع، أن معظم الضحايا من العاملين في مزرعة يحصلون على المياه الخاصة بهم من خلال السد. وتتعرض كينيا التي ضربتها الأمطار بعد جفاف حاد، منذ مارس الماضي وبداية فصل الأمطار الطويل، إلى تساقط أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات تسببت بمقتل نحو 170 شخصاً.

وانفجر السد الواقع في مقاطعة ناكورو الليلة الماضية وغمرت المياه الحقول الزراعية القريبة ومركزا تجاريا والعديد من المدارس ومباني آخرى في منطقة سولاي.

وتم إنقاذ 40 شخصا كانوا محاصرين في الوحل الليلة الماضية ونقلوا إلى مستشفيات قريبة.

ووفقا لشهود من المنطقة، فقد سمع دوي انفجار في ساعة متأخرة الليلة الماضية قبل أن تبدأ المياه في اكتساح مئات المنازل.

وكان السد من بين ثلاثة سدود ضخمة لشركات خاصة من أجل حجز المياه للمزارع في المنطقة.

ورغم أن السدين الاخرين في حالة جيدة ولكن لا تزال أمامهما كمية كبيرة من المياه وتم إجلاء أكثر من 20 أسرة من المنطقة المحيطة بهما لتفادي وقوع كوارث جديدة.

وسجلت كينيا في الأشهر الاخيرة أمطار غزيرة تسببت في فيضانات وسيول أودت بحياة 118 شخصا ونزوح 271 ألفا آخرين، بحسب آخر تقرير نشره الاربعاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الانسانية.

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