"فيات" تستعد لاطلاق سيارات جديدة من طراز 500 الصغيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تستعد شركة فيات لاطلاق سيارات جديدة من طراز"500" الصغيرة المخصصة للتنقل داخل المدن. ومن المنتظر أن يأتي أول نموذج من هذه السيارات "Fiat 500 120th" بهيكل صغير، وقمرة تتسع لشخصين، ومحركات بعزم 69 و85 حصانا.

في حين أن السيارة الثانية "Fiat 500X" فمن المنظر أن تتكون من هيكل أكبر، وتصميم مميز شبيه بتصميم سيارات "smart" الجديدة، ومصابيح "LED"، ومحركات بعزم 95 و120 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

أما السيارة الأكبر "Fiat 500L 120th" فمن المفترض أن تزود بهيكل كروس أوفر، وعجلات بمقاس 17 إنشا، ومحركات بعزم 120 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

ومن الأرجح أن تتمتع النماذج الثلاثة بأنظمة ملاحة وتحديد للمواقع، وشاشات إلكترونية متطورة، وأحدث أنظمة المولتيميديا، وكاميرات وحساسات لقياس المسافات.

مصدر الصور: enzari

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