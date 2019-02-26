إليكم ردود الفعل حيال هاتف هواوي الجديد القابل للطي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل أيام كشف عملاق التكنولوجيا الصينية هواوي النقاب عن الهاتف المحمول الجديد هواوي "ميت 10"، الذي يتحول إلى ما يشبه جهازا لوحيا مصغرا بسبب قابليته للطي، وذلك بسعر يفوق معدل أسعار هواتف آيفون وسامسونغ.

فيديو الإطلاق نشرته صفحة أخبار الآن على فيسبوك ، ما أذهل المتابعين . فبعد مشاهدته من قبل قرابة ال53 ألف متابع ، شورك من قبل 250 متابع ، بينما أعجب به أكثر من 900 شخص وعلق عليه أكثر من 300 شخص .

Malik Malik علق مازحاً عن سعر الهاتف الجديد" تلفون رائع واكثر من رائع وفيها ميزة لاتوجد بأي هاتف وهي انه لا يوجد ثمنه معنا"

العديد من المتابعين أشاروا لأصدقائهم لرؤيته و أحيانا كانت أمنيات بشرائه

ضياء الساعدي أشار لصديقه كاسر الدنيه بضحكتي الخفاجي وعلق "قـرب شوف العالم وين واصلت" .

كذلك Mounir Abd أشار لصديقه Samir Samir وعلق " اشرينا واحد"

و Ali Azeezأشار لصديقه Haider Darweesh " هذا احسن من السامسونغ"

وجاء كشف هواوي الجديد، خلال عرض نظمته الشركة الصينية، خلال كونغرس الهواتف الذكية في مدينة برشلونة الإسبانية.

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