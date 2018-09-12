التحقيق في شكوى من فيات كرايسلر ضد ماهيندرا الهندية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت جهة تنظيمية أمريكية إنها ستجري تحقيقا بشأن مركبة مخصصة للطرقات الوعرة أنتجتها ماهيندرا الهندية لصناعة السيارات، بناء على شكوى تقدمت بها فيات كرايسلر حول انتهاك الشركة الهندية لحقوق الملكية الفكرية لتصميم سيارتها من طراز جيب.

وقالت لجنة التجارة الدولية الأمريكية في بيان إنها أطلقت تحقيقا مرتبطا ببراءة الاختراع بشأن السيارة روكسور التي تنتجها ماهيندرا.

وأضافت أن الشكوى تتعلق باستيراد وبيع مركبات معينة ومكونات في الولايات المتحدة تدعي فيات كرايسلر بأنها تشكل انتهاكا لعلاماتها التجارية. وتابعت أنها ستسعى لإتمام التحقيق في غضون 45 يوما.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من ممثلين لماهنيدرا أو فيات كرايسلر.

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