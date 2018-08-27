البحرين تعتزم إنشاء شبكة مترو أنفاق ب 2 مليار دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية على موقعها الإلكتروني، ، نقلا عن مسؤول بوزارة المواصلات إن البحرين تعتزم طرح مشروع إنشاء شبكة مترو أنفاق في مناقصة عالمية في الربع الأخير من 2019.

وقدرت الصحيفة تكلفة المشروع بما يتراوح بين مليار وملياري دولار.

وقال مستشار وزير المواصلات والاتصالات لشؤون الطرق البرية، عبد الرحمن الجناحي، إن الحكومة ربما تسعى إلى الحصول على استثمارات خاصة لتمويل هذا المشروع جزئيا.

المزيد من الأخبار

فيضانات بشرق الصين تسبب خسائر تجاوزت مليار دولار

السعودية تنفي إلغاء مشروع طرح أسهم أرامكو للبيع