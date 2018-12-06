في العام 2026.. "فولكسفاغن" تتخلى عن محركات الاحتراق نهائياً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "فولكسفاغن" للسيارات، خلال مشاركتها في مؤتمر قمة هاندلسبلات للسيارات 2018، عن "نيتها التخلي عن تقنية محركات الإحتراق خلال أقل من 10 سنوات". وتعوّل الشركة بشكل رئيسي، كبقية شركات القطاع، على المحركات الكهربائية، وتعتزم التخلي عن سيارات البنزين والديزل.

وفي هذا الصّدد، أكد رئيس الخبراء الاستراتيجيين في الشركة في فولسبورغ، ميخائيل يوست، أنه "في العام 2026، ستبدأ آخر حركة إنتاج في منصة سيارات محركات الاحتراق"، مشيراً إلى أنّ "أهداف اتفاقية باريس للمناخ، لا يمكن تحقيقها إلا من خلال وقف تسيير سيارات بمحرّك احتراق في الطرق عام 2050"، بحسب ما نقلت صحيفة "هاندلسبلات".

وبحسب توقعات الشركة، فإنّه سيتم بيع آخر سيارات الاحتراق بحلول العام 2040، على أن يتمّ توقيف انتاج هذه السيارات في العام نفسه. ومن المتوقع طرح آخر 9 موديلات جديدة من سيارات البنزين والديزل في الأسواق في وقت مبكر من ثلاثينيات القرن الحالي.

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