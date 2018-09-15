"فولكسفاغن" تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها العام المقبل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أفصحت الشركة الألمانية الشهيرة لصناعة السيارات عن نيتها"فولكسفاغن" إنها ستتوقف عن إنتاج السيارة "بيتل" في عام 2019 لتطوي صفحة الطراز الذي يعود تاريخه إلى ستينات القرن الماضي، وذلك في الوقت الذي تتأهب فيه الشركة لقفزة نحو إنتاج السيارات الكهربائية. وكان قد جرى تطوير السيارة "فولكسفاغن بيتل" الأصلية في ثلاثينات القرن الماضي وتحولت من منتج ارتبط اسمه بأدولف هتلر إلى رمز لميلاد ألمانيا من جديد كقوة ديمقراطية وصناعية بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي ستينيات القرن الماضي، صارت "بيتل" أيقونة الجيل الجديد من السيارات الصغيرة الحجم. وفي منتصف التسعينات دفع الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن آنذاك فرديناند بيتش نحو إحياء التصميم المتميز لبيتلز، الذي كان جده رائدا، له وتحديثه. ونتيجة لجهود "بيتش"، خرج طراز هلالي الشكل سُمي "نيو بيتل" وجرى تدشينه في عام 1998.

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