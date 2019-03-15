فيديو مذهل.. سمكة قرش تواجه غواصاً وتعطيه "قبلة"!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (ديلي ميل)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يوثق لحظة مذهلة بين غواص يدعى كيفن شميت وسمكة قرشٍ كبيرة.

ووفق الصحيفة، فإنّ "الفيديو تم التقاطه الأسبوع الماضي أثناء رحلة استشكافية قبالة سواحل كيب تاون في جنوب أفريقيا"، موضحة أنّ "شميت كان في حالة سكون وخائفاً في البداية مع اقتراب سمكة القرش منه، ورفض التحرك خوفاً من إثارة غضبها. وبعد وصولها إليها، اقتربت منه بعفوية ومنحته قبلة على رأسه". وهنا يقول شميت: "لقد كانت لحظة من ذهب لن أنساها إلى الأبد".

وتابع: "كنا على بعد 34 كيلومتراً من جنوب غرب كيب بوينت، حيث قضينا أكثر من ساعة وسط المياه مع نحو 7 أسماك قرش".

وأكد الغواص أنّ "الهدف من الفيديو إظهار الوجه الجميل لأسماك القرش، لأنه غالباً ما يتم تصويرها في ظروف سلبية لا تعكس سلوكها الحقيقي".





(كيفن شميت)

مصدر الصور: dailymail

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