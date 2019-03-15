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كوكاكولا تنتج 3 ملايين طن عبوات بلاستيكية سنوياً

أخبار الآن | دبي  الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "كوكاكولا" أنها تنتج ثلاثة ملايين طناً من العبوات البلاستيكية سنوياً، أي ما يعادل مئتي ألف قارورة في الدقيقة، وفقاً لصحيفة الجارديان. يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عدد من الحملات البيئية، أنشطتها لنشر الوعي والحد من التلوث البلاستيكي.

فيما صرحت إلين ماك آرثر مديرة إحدى الحملات البيئية، بأن عدد من الشركات العالمية، قد أعلنت بالفعل، عن تقاريرها حول الإنتاج البلاستيكي السنوي، وهو الأمر الذي يحقق المزيد من الشفافية، من أجل وقف التلوث البلاستيكي.

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