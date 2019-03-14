جنوب أفريقيا نحو الريادة في صناعة سينما الرسوم المتحركة

أخبار الآن | كيب تاون - جنوب أفريقيا - (رويترز)

مغامرات زامبيزيا هو فيلم رسوم متحركة أشاد به النقاد لكونه من بين أفضل أفلام الرسوم المتحركة الجنوب أفريقية التي تم إنشاؤها على الإطلاق.

الفيلم ، الذي تم إصداره في عام 2012 ، من إنتاج استوديوهات Triggerfish للرسوم المتحركة حقق إيرادات بلغت 34 مليون دولار أمريكي في شباك التذاكر ما أدى إلى ترسيخ الشركة كشركة رائدة في أفلام الرسوم المتحركة الأفريقية.

الشركة التي مقرها كيب تاون تعدّ حاليًا أكبر استوديو للرسوم المتحركة في القارة ينتج قصصًا ذات طابع أفريقي.

ويقول مؤسسو الشركة إنهم أرادوا إنشاء رواية متنوعة للأطفال الأفارقة ، حيث يمكنهم رؤية أنفسهم ممثَّلين على الشاشة ، ولديهم بديل عن الرسوم المتحركة الأجنبية.

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