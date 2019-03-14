دبي تصنع أغلى عطر في العالم.. والأنظار على كتاب غينيس!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (البيان)

تمكن عطار في الإمارات ويدعى "أصغر آدم علي" من تطوير عطر بكلفةٍ قدرت بمبلغ 4.752 ملايين درهم في قارورةٍ مرصعةٍ بما يزيد على 3500 ماسةٍ مشعة تصل زنتها إلى 38.55 قيراطا، وذلك بعد 3 سنوات من العمل و494 محاولة.

وأضاف "علي" على القارورة، البالغ ارتفاعها 1.97 متراً، عدداً من الأحجار الكريمة منها الياقوت الأصفر واللؤلؤ، وما يزيد على كيلوغرامين من الذهب عيار 18 قيراطاً، و5 كيلوغرامات من الفضة الخالصة.

العطر الجديد الذي يحمل اسم «شموخ»، يعتبر عطراً مصنوعاً من أجود المكونات الطبيعية، حيث يؤكد المصنعون أن الرائحة يمكن أن تدوم 12 ساعة على البشرة وحتى 30 يوماً على الملابس.

ويُلفت علي، وهو رئيس مجلس الإدارة وكبير العطارين في مجموعة شركات مجموعة "نبيل للعطور"، إلى أن تسمية «شموخ» التي تعد مميزة ومعبّرة تأتي تقديراً لـ«روح دبي». ويُضيف "علي "لا تقتصر رؤيتي على تجسيد شخصية دبي في واحدةٍ من تحف الأعمال الفنية وحسب، بل في ابتكار عطرٍ يستأثر قمة الفخامة في عالم العطور".

مصدر الصورة: صحيفة البيان

من جهة أخرى، يوثق كتاب غينيس للأرقام القياسية العطر الأغلى بقيمة لا تتعدى 205 آلاف دولار أو ما يعادل 752 ألف درهم إماراتي لقارورة بحجم 500 مليليتر، وتندرج ضمن مجموعة عطور الرقم «1» لـ "كلايف كريستيان"، التي تمّ إطلاقها في نوفمبر 2005. وهذا ما يسمح لـ «شموخ» بترشيح دبي لتحقيق رقم قياسي في هذا المجال.

يُشار الى أن قاعة الأزياء في مول دبي تتيح للناس الاستمتاع بمشاهدة العطر بين 14 و30 مارس الجاري.

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