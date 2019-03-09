يابانية جديدة تدخل غينيس لأكبر معمّرة في العالم

أخبار الآن | فوكوكا - اليابان (رويترز)

كرّمت موسوعة غينيس امراة يابانية ، تبلغ من العمر 116 عاما وتحب لعبة عطيل للطاولة، صباح اليوم السبت بعد دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة في العالم.

واحتفت الموسوعة المعنية بالأرقام القياسية رسميا بالسيدة كين تاناكا، في احتفال بدار لرعاية المسنين تعيش فيها في فوكوكا جنوب غربي اليابان.

ويشار إلى أن المعمرة السابقة كانت أيضا امرأة يابانية، تدعى تشيو مياكو، والتي توفيت في تموز/ يوليو الماضي عن عمر ناهز 117 عاما.

وحضر الاحتفال أسرتها وكذلك رئيس البلدية.

ويذكر أن تاناكا ولدت يوم 2 كانون ثان/ يناير في العام 1903، وكانت السابعة من بين ثمانية أطفال.

وتزوجت هيديو تاناكا عام 1922، وأنجبت أربعة أطفال وتبنت طفلا آخر.

وروتينها اليومي هو الاستيقاظ عادة قي الساعة 6 صباحا والاستمتاع بدراسة الرياضيات.

سجل ياباني أيضا قبل مياكو، رقما قياسيا كونه أكبر معمر في العالم.

ويذكر أن اليابانيين يميلون إلى إظهار المعمرين في بلادهم، حيث تهيمن اليابان على قائمة أكبر معمري العالم.

فعلى الرغم من أن تغيير العادات الغذائية يعني أن البدانة آخذة في الارتفاع، لا تزال البدانة نادرة نسبيا في بلد تركز تقاليد الطهي فيه على الأسماك والأرز والخضروات والأطعمة الأخرى قليلة الدهون.

وكبير السن محترم تقليديا هنا، ما يعني أن الناس يبقون نشيطين ويشعرون بأنهم مفيدون في الثمانينات من العمر وما بعدها.

ولا يزال أمام تاناكا شوطا طويلا لكي تصبح أكبر معمرة على الإطلاق، وهو إنجاز سجلته امرأة فرنسية، تدعى جاين لويز كالنت، التي عاشت 122 عاما ، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.



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