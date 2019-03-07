اليابان.. ذكاء اصطناعي يتنبأ بأعمال السرقة

أخبار الآن | طوكيو - اليابان - (وكالات)

أعلنت شركة فاك اليابانية Vaak عن تطويرها ذكاء اصطناعياً يتنبأ بوقوع أعمال السرقة في المحلات التجارية بدلاً من كاميرات المراقبة التي لا تنفع إلا بعد وقوع السرقة.

وقد أثبتت تجارب لهذا البرنامج في ولاية يوكوهاما جنوبي العاصمة طوكيو عن نجاحه، إذ تمكن صاحب متجر من توقيف سارق كان قد أخبره البرنامج أنه يقوم بتصرفات غريبة، وتم اعتقاله بعد بضعة أيام.

ويعمل هذا البرنامج على رصد سلوك لصوص معروضات المتاجر المحتملين من خلال استخدام لقطات من كاميرات المراقبة، كالتململ والقلق وغيرها من علامات لغة الجسد التي تثير الشك، إذ تعرف الكاميرا أن الجريمة على وشك الحدوث.

ويهدف إلى الوقاية من السرقة، فإذا تم اقتراب الموظفين من الأشخاص المستهدفين والاستفسار عمّا إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة، فهناك فرصة جيدة لعدم حدوث السرقة أبدًا.

ولكن البرنامج ما يزال موضع جدل في اليابان إذ يقول البعض أنه يدفع إلى تجاوزات أو طرد بعض الزبائن بسبب الحكم على مظهرهم فقط.

خاصة أن دراسة قام بها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا قبل أشهر، أظهرت أن معظم برامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم على الجماهير، لها ميول نحو العنصرية والميز ضد النساء.

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