غرامة انتقاد رئيس وزراء كمبوديا على فيسبوك.. مليونا دولار!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (د ب أ)

نقلت وكالة الأنباء الكمبودية الوطنية (كامبوشيا برس) عن رئيس وزراء كمبوديا هون سين قوله خلال كلمة له "إنني أطالب محامي بالتحقق من الجانب القانوني لمقاضاة هؤلاء الذين أهانوني على موقع فيسبوك". وأضاف رئيس الوزراء، الذي يقود كمبوديا منذ 34 عاما أن محامييه يعكفون الآن على جمع الأدلة في حوالي 32 قضية. كما أشار الى أنه سيطلب مليوني دولار كتعويض، ليتم استخدامه لدعم دور الأيتام.

وقال كي تيك، محامي هون سين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر مساعده إنه يدرس الآن القضية وامتنع عن الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وتقاضي السلطات الكمبودية المواطنين بسبب منشورات على موقع (فيسبوك) تتضمن انتقادا للحكومة في العديد من قضايا الإهانة أو التحريض على التمييز .

يذكر أنه في عام 2018، أصدرت محكمة حكما بالسجن لمدة عامين بحق امرأة بعد أن نشرت مقطع فيديو وهي تقذف بصندل لوحة إعلانات على جانب طريق عليها صورة رئيس الوزراء. كما أنه تم إلقاء القبض على رجل في يوم زفافه بعد أن نشر مقطع فيديو وصف فيه الحكومة بأنها "استبدادية".

مصدر الصور: medanelakhbar

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