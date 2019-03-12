ما هي الدولة التي يتمنى العرب زيارتها؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل أيام كان هاشتاغ " #دولة_ترغب بالسفر_اليها" فعالاً في العديد من الدول العربية ، تبادل من خلاله العرب أحلامهم وأمانيهم، رشا سليمان أحبت أن تسأل متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك هذا السؤال، لتتشارك مهم أحلامهم ، في بث مباشر حظي بتفاعل كبير.

فقد شاهد البث أكثر من 19 الف متابع ، وأعجب به أكثر من 460 شخص، بينما علق عليه أكثر من 1000 متابع ، نستعرض معكم هنا بعض التعليقات :

Tina Nina Kabyle

"بحب سافر لمكة المكرمة من غير هيك ما بدي لأنوا بلدي الجزائر من أحلى البلدان ما فيني بدلها بأي بلد"

ابودريد مورك

"احب أسافر إلى السعودية واقيم هناك إلى أن تنتهي الحرب في سوريا"

Mansouri Mohamed Islem

"احببت كثير تركيا و ثقافتها كندا لكن احب بلدي بلد المليون و نصف المليون شهيد الجزائر الحبيبة"

Aymen Merza

"انا اعيش في المانيا و احب اسافر حول العالم لنتعرف على ثقافات"

Mustafa Gamal

"انا كان نفسى ازور انجلترا واتحقق حلمى ومحمد صلاح لاعب لليفربول هو الى بعتلى احضر الماتش لليفربول"

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