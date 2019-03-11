فرس عربية تجول شوارع مدينة ألمانية وحيدة.. ما قصتها؟ (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (DW)

منذ عقدٍ من الزمن، والفرس العربية "جيني" تجول وحدها في شوارع مدينة فارنكفورت الألمانية. ورغم العديد من بلاغات الناس بشانها، إلا أن الشرطة لا تتركها وشأنها، إذ أن خبراء الطب البيطري يشيرون إلى أنّ "جيني لا تؤذكي الناس ولا نفسها".

وتحمل الفرس "جيني" على رأسها بطاقة حمراء كُتب عليها: "اسمي جيني، وأنا لست هاربة من صاحبي، بل أنا اتنزه لوحدي، شكراً".

وفي هذا الصدد، تشير الناطقة بإسم الشرطة إيزابيلا نويمان إلى أنّ "الشرطة تعرف مسبقاً حين يتصل أحد المبلغين بشان جيني، وعلى الفور نقوم بالإتصال بصاحبها فيرنر فايشيديل لنسأله إن كان كل شيء على ما يرام. وعليه، يؤكد الأخير ذلك، وما نقوم به هو طمأنة المبلّغ".

ومع ذلك، فإنّ هناك العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل إتهموا فايشيديل بإهمال الفرس وعدم رعايتها، إذ أنّها "قد تتعرض لأي أذى في الشوارع" على حدّ وصفهم. غير أنّ رابطة بيطريي الخيل أكّدت لـ"وكالة الأنباء الألمانية"، أنه "ليس في الأمر أي خروج عن المألوف، إذ أنّ الفرس جيني تعرفت على منطقة جولاتها خلال 14 سنة، وباتت تسرح في الشوارع وهي مطمئنة".

مصدر الصورة: DW

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