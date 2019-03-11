إليك 5 نصائح لمساعدتك على زيادة إنتاجك أثناء السفر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (CNN)

في وقتنا الحالي، أصبحت ساعات العمل غير محدودة، اذ يمكن لك استغلال أي وقت من أجل القيام بالمهام المطلوبة منك، لذا نقدم اليك 5 نصائح لزيادة إنتاجكم، ليس في مكان العمل، وانما أثناء رحلات السفر.

أولاً: حافظ على روتين صحي

حاول تناول الأطعمة المغذية والصحية والابتعاد عن المأكولات السريعة اذ أن جهاز مناعتك عادةً ما يتأثر بسبب السفر، مما يجعلك أكثر عرضة للتعب أو المرض، لذا لا تنسى أن تحافظ على روتين سليم لزيادة إنتاجيتك أثناء العمل.

ثانياً: رتّب جدول وقتك قبل السفر

ركز دائماً على ترتيب جدولك قبل السفر، لمعرفة مجريات يومك وأوقات الفراغ التي تملكها، حتى تستطيع أن تباشر في الاتصالات اللازمة أو ترتيب أي اجتماعات إضافية، كما أنه عليك أن تقيس أوقات مكالماتك الهاتفية مع اختلاف التوقيت بينك وبين الأشخاص في الدول الأخرى.

ثالثاً: اطلع على الأخبار الجديدة

تصفح الأخبار يومياً حتى تكون المواضيع التي تناقشها خلال اجتماعاتك، فهذا سيساعدك هذا التصرّف على أن تعرف لب الموضوع ومستجداته، مما يعتبر أمراً أساسياً حين تتكلم مع المستثمرين أو الزبائن.

رابعاً: دلّل نفسك ببعض الوقت للاستجمام

امنح نفسك بعض الوقت للراحة والاستجمام من خلال استكشاف المنطقة التي تحيط بفندقك، على سبيل المثال، والتعرّف على الثقافات المختلفة، إذ تستطيع بذلك أن تبدع أكثر عند العمل، والحصول على بعض الأفكار الجديدة.

خامساً: احصل على ساعات نوم كافية

حاول الحصول على معدل ساعات نوم كافية لتستطيع الاستيقاظ بكل نشاط ومتابعة جدول أعمالك دون تعب، إذ من الممكن لعقلك وجسدك أن يتطلبا بعض الوقت للاعتياد على فرق التوقيت.

مصدر الصورة: inspiration.rehlat

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