كمبوديا تحتفل بذكرى إسقاط نظام الخمير الحمر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

شارك نحو 70 ألف شخص في احتفالية كمبوديا بمرور 40 عاماً على إسقاط نظام الخمير الحمر الذي كان يتسم بالإبادة الجماعية، وشهد المسؤولون "يوم الانتصار على الإبادة الجماعية" بإلقاء الخطابات والاحتفال في العاصمة بنوم بنه.

وشكر رئيس الوزراء هون سين، الذي قاد كمبوديا لأكثر من 30 عاماً، المواطنين وأعضاء الحزب الحاكم والأصدقاء والمحاربين القدامى، «الذين ضحوا بكل شيء، بما في ذلك حياتهم، للمشاركة في تحرير البلاد من نظام الإبادة الجماعية، من أجل إحلال السلام (في البلاد) حتى اليوم»، وذلك حسب ما جاء على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخاطب هون سين، وهو عضو سابق في جماعة الخمير الحمر، ولكنه انشق عنها للمساعدة في الإطاحة بنظامها، حشداً من مسؤولي الحكومة والجنود، وغيرهم من الذين عج بهم الاستاد الأولمبي في بنوم بنه. وقد أفادت وكالة الأنباء الحكومية من جانبها بأن هناك نحو 70 ألف شخص شاركوا في الحدث.

وكانت القوات الفيتنامية والكمبودية قامت في السابع من يناير من عام 1979، بغزو ما كان يعرف آنذاك بكمبوتشيا الديمقراطية، واستولت على السلطة من نظام بول بوت الشيوعي المتطرف. إلا أن فصائل الخمير الحمر استمرت في السيطرة على أجزاء من البلاد حتى أواخر تسعينات القرن الماضي.

وقد لقي نحو 1,7 مليون شخص حتفهم بسبب الجوع والتعذيب والإعدام والسخرة، في ظل حكم الخمير الحمر، خلال الفترة من عام 1975 وحتى عام 1979.

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