غضب يطال مهرجاناً بالبرتغال.. الأهل يدفعون أبناءهم للتدخين!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تحتفل بعض الشعوب حول العالم بـ عيد الميلاد، اليوم الإثنين، لكنّ تقاليد مهرجان "وليمة الملك" في البرتغال كانت الأغرب.

فقد كشفت صور لمهرجان عيد الميلاد في مدينة فالي دي سالغويرو بالبرتغال تقاليد غريبة، حيث أظهرت أطفالاً صغاراً يدخنون السجائر، وهو ما يمليه التقليد في هذا المهرجان، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

ويدفع الأهالي أطفالهم الذين لم يتجاوز بعضهم الـ5 أعوام، إلى التدخين خلال المهرجان.

ورغم الانتقادات الموجهة وموجة الغضب التي طالت هذا الحدث، إلى أنّ التصرف الذي يقوم به الأطفال لا يعتبر مخالفاً للقانون في البرتغال، حيث يمنح الأهل حرية إعطاء السجائر للأطفال، لكنه يمنع على الأطفال دون سن 18 عاماً من شراء السجائر بأنفسهم.

(Navva)

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