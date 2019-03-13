تحدي #TrashTag يجتاح الانترنت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

نشط خلال الايام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع "تحدي النفايات" عبر هاشتاق #TrashTag.

ويتضمن التحدي القيام بالتقاط صورة لمنطقة تحتاج إلى بعض التنظيف أو الصيانة، ثم التقاط صورة ثانية حول التغييرات التي تم إجراؤها على المنطقة، ونشر هذه الصورة.

ورغم عدم تحديد المصدر الأول الذي أطلق التحدي الجديد، إلا أن أغلب المنشورات تفيد أن أمريكياً يدعى بايرون رومان, نشر على حسابه على فيس بوك في 5 مارس (آذار) الحالي منشوراً , ودعا فيه المراهقين إلى هذا التحدي، من مبدأ التخلص من الملل والروتين.

وسرعان ما لقي المنشور استحساناً كبيراً من مستخدمي فيس بوك، حيث تمت مشاركة المنشور ما يقارب 300 ألف مرة على فيس بوك.

وعلى المنتديات الإلكترونية، لا سيما ريديت، بدأ المستخدمون يقترحون أسماء مختلفة لما قد يطلق على تلك الظاهرة، حيث انتهى الأمر، بعد أكثر 1500 تعليق ومشاركة، إلى اختيار عنوان "TrashTag" لسهولة كتابته ونشره على الانترنت، وتم لاحقاً إنشاء غرف لمشاركة الصور والدردشة حول التحدي بنفس العنوان.

وفي حين نشر عدد من سكان مملكة البحرين صوراً عن حملة تنظيف للشاطئ جرت في نهاية العام المنصرم، أبدى عدد آخر من الدول العربية استعدادهم لتشكيل مجموعات والتواصل مع الهيئات المختصة لتنظيف الأماكن العامة من المخلفات والنفايات.

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