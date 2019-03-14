بحيرة تظهر فجأة في "وادي الموت" القاحل.. ما السر؟! (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (motherboard)

معروفٌ أنّ وادي الموت الذي يقع معظمه في الجزء الشرقي من أواسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويمتد إلى داخل ولاية نيفادا، يتميّز بطبيعته الصحراوية المقفرة. غير أنّ المفاجأة كانت في ظهور بحيرة ضخمة هناك الأسبوع الماضي، الأمر الذي ترك ذهولاً كبيراً للكثيرين.

في تفاصيل الأمر، بحسب ما ينقلها موقع "motherboard"، فإنّه "البحيرة نشأت في حديقة وادي الموت الوطني بعد عاصفة من الأمطار الغزيرة في المحلّة، وقد تمّ التقاط صورٍ لها بواسطة المصور إيليوت ماك جاكين الذي لفته المشهد، ويقول: "إنه شعور سريالي أن ترى الكثير من المياه في أكثر مناطق العالم جفافاً".

من جهته، كشف باتريك تايلور، مسؤول التعليم في الحديقة أن "البحيرة هذه هي الأكبر"، موضحاً أن "الأحواض المائية الصغيرة كان تتشكل أحياناً بعد العواصف".

ويبلغ متوسط هطول الأمطار الشهري في الوادي لشهر مارس/آذار حوالى 0.3 بوصات. لكنّ في غضون 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي، وصل المعدّل إلى 0.84 بوصة، وفقاً لمقياس محلي، وهو الامر الذي أدّى إلى تشكّل هذه البحيرة القديمة التي بدأت بالإختفاء شيئاً فشيئاً في الوقت الحالي.

مصدر الصورة: motherboard

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