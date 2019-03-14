يوغا تحت الماء في دبي.. بين 30 ألف سمكة منها قروش! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة(cnn)

ممارسة رياضة اليوغا تعلم الاسترخاء، تعالج الروح وتطفي السلام، كذلك البحر الذي يشعرنا بالسكينة بامتداده الأزرق وهدوئه المريح للأعصاب ، لكن ماذا لو اجتمع الاثنان معاً؟ اليوغا والبحر، هل لك أن تتخيل؟

في أجواء تتميز بالهدوء والسكون، يضع محبو اليوغا حصائرهم على طول نفق الأكريليك الشفاف، الذي يخترق حوض الأسماك، أي "الأكواريوم"، بالمركز التجاري دبي مول.

هذه الـتجربة مفعمة بالاسترخاء والراحة الذهنية والبدنية، تهدف هذه الرياضة أيضاً إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئات البحرية، والكائنات التي تعيش فيها.

ولا تقتصر هذه التجربة، التي صُممت من قبل "The Platform Studios"، على الأشخاص المحترفين في هذه الرياضة، بل تشمل المبتدئين أيضاً.

ودعا أكواريم دبي مول المتابعين للمشاركة في هذه التجربة بمناسبة اليوم العالمي للحياة البحرية لمدة 45 دقيقة ، صباح الجمعة، للتوعية بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية .

مصدر الصور : cnn

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