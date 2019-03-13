فيينا تتصدر مؤشر ميرسر لأكثر المدن الملائمة للعيش عالميا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (reuters)

صدر تقرير مؤسسة ميرسر لأكثر المدن الملائمة للعيش، وذلك للعام العاشر على التوالي. وتصدرت العاصمة النمساوية فيينا هذا التقرير. خصوصا ان المدينة التي يسكنها 1.9 مليون نسمة معروفة للسائحين بماضيها الإمبراطوري وقصورها المذهبة وموسيقاها الكلاسيكية، كما تشتهر أيضا بتقديم الخدمات العامة بأسعار زهيدة وتوفير المساكن الاجتماعية.

أما في المرتبة الثانية، فقد جاءت زوريخ السويسرية، التي تتشابه مع فيينا بالكثير من الأوجه، مثل الأمان وانتشار المساحات الخضراء، لكن زوريخ تختلف عنها في أنها أغلى وتعد مركزا ماليا مهما.

واقتسمت مدن أوكلاند وميونيخ وفانكوفر المركز الثالث. ولم تتغير المراكز الخمس الأولى في قائمة مؤسسة ميرسر لجودة مستوى المعيشة في عام 2019 والتي نشرت يوم الأربعاء، عن العام الماضي لكن فانكوفر صعدت من المركز الخامس إلى الثالث.

اما على صعيد الشرق الأوسط فقد واصلت دبي احتفاظها بمكانتها كأفضل مدينة يمكن للمرء العيش فيها، تليها أبوظبي بينما حلت صنعاء وبغداد في ذيل القائمة. وعلى مستوى العالم جاء ترتيب دبي 74 وأبوظبي 78.

كما احتلت دبي تليها أبوظبي أفضل مركزين في قائمة المدن الأكثر أمنا في الشرق الأوسط بينما جاء ترتيبهما معا 73 على مستوى العالم، وجاءت دمشق في المرتبة الأخيرة من حيث الأمان سواء على مستوى الشرق الأوسط أو العالم.

أما الرياض فقد قفزت مركزا واحدا في قائمة ميرسر هذا العام لتحتل المرتبة 164 وذلك بعد افتتاح مؤسسات ترفيهية جديدة في إطار رؤية المملكة 2030. كما أدى تراجع الجريمة والحوادث الإرهابية إلى تحسن مركز اسطنبول لتأتي في المرتبة 130 متقدمة أربعة مراكز عن العام الماضي.

كما ظلت أسوأ عشر مدن في القائمة التي تضم 231 مدينة دون تغيير إذ حلت بغداد في المركز الأخير تسبقها بانجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى فالعاصمة اليمنية صنعاء.

مصدر الصورة: almashhadalaraby

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