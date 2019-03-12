لأول مرة.. جولة في مختبرات "مايكروسوفت" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Dailymail)

حصل موقعDailymail على لمحة نادرة عن داخل المختبرات "مايكروسوفت"، التي تقع في قلب مجمع "ريدموند"، المبنى 87، حيث يقوم مصنع صغير بإنتاج أجزاء النماذج الأولية ليلا ونهارا.

وتجري المختبرات داخل المبنى تجارب على عمال مايكروسوفت، لتحليل أصغر حركات الأيدي. وداخل أعماق المبنى، توجد غرف تعيد خلق ظروف الإضاءة والصوت، بما في ذلك الغرفة الأكثر هدوءا في العالم.

وأوضح جون موريس، من فريق تصميم العوامل البشرية في مايكروسوفت، أن المجموعة الواسعة من الاختبارات المعملية يديرها موظفو مايكروسوفت، لإنتاج سماعات الرأس والماوس ولوحات المفاتيح وغيرها من المنتجات.

وأثناء جولة Dailymail عبر المبنى، قال المصمم الرئيس لفريق أجهزة مايكروسوفت كريس كوياوسكي: "لم أتمكن أبدا من تقديم جولة كهذه من قبل".



وتقوم الشركة بضخ حساسات صغيرة بحجم شعرة الإنسان في عضلات أيدي الموظفين، لضبط كيفية تحركهم أثناء العمل أو ممارسة الألعاب. كما توجد غرفة تشبه الخيال العلمي بمقعد واحد، حيث يتم توجيه 36 كاميرا إلى المشاركين لالتقاط كل تحركاتهم، وأيضا غرفة إضاءة لإعادة ضبط إضاءة كل غرفة.

ويحتوي المبنى أيضا على الغرفة الأكثر هدوءا على وجه الأرض، حيث تقوم شركة مايكروسوفت باختبار الأصوات التي تقوم بتشغيلها.

وتوجد أيضا غرفة للرسم بالرش، وغرفة النسيج المستخدم في لوحة المفاتيح. كما تضمنت الجولة زيارة مختبر النماذج، وهو منطقة سرية حيث تقوم مايكروسوفت ببناء العشرات من النماذج الأولية للأدوات الجديدة، للسماح للمصممين بتعديلها.

مصدر الصورة: cnet

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