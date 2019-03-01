في "مايكروسوفت".. تعرفوا إلى أكثر الغرف صمتاً على وجه الأرض

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتضمّن مقر شركة "مايكروسوفت" في العاصمة الامريكية واشنطن، غرفة تسمى بـ"غرفة الصمت"، التي بلغت تكلفتها 1.5 مليون دولار أمريكي. وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "هذه الغرفة التي تزيد مساحتها عن 6 أمتار بقليل، يسودها الهدوء التام حتى أنّه يمكن لأي شخص يدخل إليها سماع دقات قلبه بوضوح".

ويعود سبب ذلك إلى أن الغرفة محاطة بـ6 طبقات من الخرسانة، يصل سمك كل منها إلى 12 بوصة، الامر الذي يساعد في حجب الأصوات الخارجية عنها، في حين أن الجدران والأرضية والسقف فهي مغطاة بأوتاد عملاقة من رغوة الألياف الزجاجية للقضاء على أي صدى داخلها، وفقاً للصحيفة. وفي وقتٍ سابق، كسر الصمت المخيم على الغرفة، الرقم القياسي في موسوعة "غينيس" باعتباره الأقل درجة على وجه الأرض.

وتبعاً لـ"ديلي ميل"، فإنّ "مايكروسوفت تستخدم هذه الغرفة لضبط أصوات بعض منتجاتها مثل سماعات الرأس ونقرة زر الفأرة، ولا يستطيع أي شخص البقاء فيها لمدة تتجاوز الـ45 دقيقة، إذ شعر كل من دخل إليها بالانزعاج من صوت نفسه أو ضربات قلبه".

وفي هذا الصدد، لفت هوندراج غوبال، المهندس في الشركة العالمية أنّ "بعض الأشخاص يدخلون إلى الغرفة لمدة دقيقة واحدة فقط، وبعدها يطلبون الخروج على الفور"، موضحاً أنه "لا يمكن للناس المكوث فيها طويلاً، إذ أنها تهز أدمغتهم. إنها حرمان حسي بكل ما تحمل الكلمة من معنى".

مصدر الصورة: TechPro

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