مصر: أول عقد قران بلغة الإشارة.. كيف تم؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

واقعة انتشر صداها إلى حيث لم يكن متوقعاً ، رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم تحدثوا عن الأب المصري الذي عقد قران ابنته بلغة الإشارة ، وعن الابنة التي انشغلت بالترجمة لوالدها في أحد أهم أيام حياتها .

ياسمين عبد الرزاق الصبية ووالدها محمد " الأصم " الذي أصر أن يكون وكيل ابنته ولم يتخلى عن حقه الطبيعي في تزويج ابنته ، كانا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو الذي يوثق عقد قران ياسمين بلغة الإشارة .

وبعد أيام خرج والد العروس عبر صفحته على فيسبوك وتحدث بفيديو " يدعوا كل الأباء الصم والبكم بأن لا يتخلوا عن أي حق من حقوقهم كحق تزويج بناتهم .

هذه كانت المرة الأولى التي يتم بها عقد القران بلغة الإشارة ، وصرح شيخ الأزهر بصحة هذا العقد .

وأشاد رواد مواقع التواصل بفعل الأب وحيوا إخلاص الفتاة التي انشغلت بالترجمة لوالدها في يومها المميز .

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