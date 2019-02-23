ثورٌ يقطع "رقصة الثيران" ويهاجم أهل قرية هندية (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في مشهدٍ مرعب وقع في قرية ماثاكوندابالي قرب بنغالور جنوب الهند، هاجم ثورٌ هائج احتفالاً دينياً كان يقيمه حشدٌ من أهالي القرية الذين فاقت أعدادهم الـ1000 في المكان.

وكان الأهالي جمعوا أكثر من 100 ثورٍ عند معبد محلي وتزيينها من أجل إطلاقها في طرقات وشوارع المدينة. إلّا أنّ ثوراً من بين هذه الثيران أفلت وقفز على الحشود أثناء متابعتهم "رقصة الثيران". وعلى الأثر، تدخّلت الشرطة على وجه السرعة خشية من وقوع إصابات جراء الهلع، غير أنّ الأمر تطور إلى مواجهات بين الأهالي والشرطة.

وخلال ذلك، استخدم عددٌ من الأهالي الهراوات والعصي في مواجهاتهم مع العناصر الأمنية، وأدّى ذلك إلى إصابة 8 منهم. وإبّان الإشكال، قامت الشرطة بحملة توقيفات شملت 25 شخصاً، في حين أنّ الحادث لم يتسبب بإصابات خطيرة بين الحاضرين.

مصدر الصور: يوتيوب

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