رجل ارتدى 260 قميصاً في آن واحد.. ما السبب؟! (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كسر رجل كندي يدعى تيد هاستينغز رقماً قياسياً عالمياً ودخل موسوعة "غينيس" للارقام القياسية، من خلال ارتدائه 260 قميصاً قطنياً في آن معاً في تحدّ ضمن صالة كيتشنر. وبحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني، فإنّ "الهدف من هذا الأمر هو جمع اموال التبرعات لمدرسة بريدج بورت العامة التي يرتادها أطفاله".

وأشار تيد إلى أنه "لفت انتباهه شخص حقق رقماً قياسياً في عدد القمصان التي ارتداها في نفس الوقت"، موضحاً في حديث لصحيفة "تيمونز توادي" أنّه "قرر المحاولة لتحطيم الرقم القياسي السابق، وقد خطط لمشروعه بمساعدة بعض الأصدقاء".

وبعد ذلك، طلب تيد كمية كبيرة من القمصان القطنية بقياسات كبيرة من الهند، وخاض بها التحدي، وجمع التبرعات من الحاضرين.

مصدر الصور: sootoday - تويتر 1BridgeportBear

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