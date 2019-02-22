عاجل

رجل ارتدى 260 قميصاً في آن واحد.. ما السبب؟! (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كسر رجل كندي يدعى تيد هاستينغز رقماً قياسياً عالمياً ودخل موسوعة "غينيس" للارقام القياسية، من خلال ارتدائه 260 قميصاً قطنياً في آن معاً في تحدّ ضمن صالة كيتشنر. وبحسب موقع "يو بي آي" الإلكتروني، فإنّ "الهدف من هذا الأمر هو جمع اموال التبرعات لمدرسة بريدج بورت العامة التي يرتادها أطفاله".

وأشار تيد إلى أنه "لفت انتباهه شخص حقق رقماً قياسياً في عدد القمصان التي ارتداها في نفس الوقت"، موضحاً في حديث لصحيفة "تيمونز توادي" أنّه "قرر المحاولة لتحطيم الرقم القياسي السابق، وقد خطط لمشروعه بمساعدة بعض الأصدقاء".

وبعد ذلك، طلب تيد كمية كبيرة من القمصان القطنية بقياسات كبيرة من الهند، وخاض بها التحدي، وجمع التبرعات من الحاضرين.

 

 

 

 

مصدر الصور: sootoday - تويتر  1BridgeportBear 

للمزيد:

مجاناً.. قصات شعر ترامب وكيم في صالون بفيتنام!

 

#تبرعات #رقم قياسي #قمصان قطنية #تحدي #كندا

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

معرض الصور

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...