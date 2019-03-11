نمرٌ أسود يباغت امرأة بحديقة حيوان.. والسبب "سيلفي"!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (nbcnews)

هاجم نمرٌ أسود سيّدة كانت تلتقطُ صورة سيلفي، وذلك داخل حديقة حيوان في أريزونا - الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي التفاصيل، فإنّ "السيدة وأثناء تواجدها داخل الحديقة، عمدت إلى التقاط صورة سيلفي مع الحيوانات وقد تخطّت حاجز الحماية في حديقة حيوانات تنظم فيها رحلات "سفاري" داخل محمية خارج مدينة فينكس، الامر الذي جعلها عرضة لهجوم النمر الذي باغتها". وبحسب موقع "nbcnews"، فإنّ "السيدة نجت بأعجوبة، وقد أصيبت بجروح في يدها فقط". وعلى الأثر، فتحت إدارة الحديقة تحقيقاً في الحادث، ونقلت السيدة إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

الجدير ذكره أن حيوان "النمر الأسود" هو من فصيلة القطط الكبيرة البرية، ويصل وزنه إلى 90 كيلوغراماً.

مصدر الصورة: Big Animals Expeditions

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