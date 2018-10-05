سحب 6,5 مليون رطل من لحم البقر في أريزونا بسبب السالمونيلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

سحبت السلطات في ولاية أريزونا الأمريكية أكثر من ستة ملايين رطل من لحم البقر في مصنع لتعبئة اللحوم في الولاية بسبب تلوثها بالسالمونيلا.

شركة JBS Tolleson Inc. ، و التي يقع مقرها الرئيسي في غريلي ، قامت بتعبئة منتجات اللحم البقري ، بما في ذلك اللحم البقري المفروم ، في تواريخ مختلفة من 26 يوليو إلى 7 سبتمبر ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن دائرة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية.

وقال مسؤولو سلامة الغذاء إن السحب جاء لـ 6500966 رطل من مختلف منتجات اللحم البقري الخام التي قد تكون ملوثة.

وقد حددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وشركاء الصحة العامة والزراعة في الولاية أن لحم البقر المفروم هو المصدر المحتمل للأمراض المبلغ عنها.

وقال البيان إن التحري الوبائي حدد 57 حالة مرضية من 16 ولاية مع بداية ظهور المرض من 5 أغسطس إلى 6 سبتمبر.

ينصح مسؤولو سلامة الأغذية جميع المستهلكين بالتأكد من أن لحم البقر المفروم قد تم طهيه حتى درجة حرارة 160 درجة.بينما يجب طهي قطع لحم البقر الأخرى إلى درجة حرارة 145 درجة والسماح لها لترتاح لمدة لا تقل عن ثلاث دقائق. و يجب استخدام ميزان حرارة الطعام لضمان وصول اللحوم المطبوخة إلى درجة حرارة آمنة.

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