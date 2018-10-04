لماذا هذه الحمية الغذائية تضاعف خطر الموت

أخبار الآن - دبى - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف باحثون من كوريا الجنوبية أن اتباع النظام الغذائي المعروف باسم "يو يو"، يساهم الى حد كبير في التعرض للموت المبكر.

وذكر فريق الباحثون أن مؤشرات الوزن وضغط الدم والكوليسترول إلى جانب مستوى السكر في الدم، حيث لاحظ الباحثون تقلبات متتالية دامت على مدى خمس سنوات، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف من خطر الوفاة المبكرة.

وأشار العلماء إلى أن اتباع نظام الحمية الغذائية "يو يو"، والذي يعرّف أحيانا باسم "حمية زيادة الوزن"، يزيد من احتمالات الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية.

حيث اتبع كثير من مشاهير العالم على مر السنين هذا النظام من بينهم "ليدي غاغا" و"ماريا كاري" وجيسيكا سيمبسون" و"كريستينا أغيليزا".

أظهرت النتائج أن 43% كانوا أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية و41% أكثر عرضة لخطر الإصابة بسكتة دماغية.

ويتعلق نظام "يو يو" بانخفاض كتلة العضلات وزيادة الوزن خاصة حول منطقة البطن، مما يؤدي الى تراكم الدهون ، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ومرض السكري من النوع الثاني.



اقرأ المزيد :

حمية جماعية لسكان مدينة إسبانية لإنقاص 100 ألف كيلو