وأخيراً.. صاحب حساب "البيضة الشهيرة" يكشف عن نفسه!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "من يقف وراء حساب world record egg الشهير على إنستغرام، هو شخص يدعى كريس غودفري يبلغ من العمر 29 عاماً، وهو موظف يعمل في وكالات الإعلانات the & partnership ومقرها في لندن".

ففي 4 كانون الثاني 2019، نشر حساب على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، يحمل اسم "world_record_egg "، صورة بيضة دجاج مع خلفية بيضاء، ودعا إلى كسر الرقم القياسي لعدد الإعجابات على إنستغرام. وحققت البيضة هدفها بكسر الرقم القياسي العالمي الذي حققته سابقاً صورة لكايلي جينر، التي بلغت 18.7 مليون إعجاب، ووصلت صورة البيضة إلى أكثر من 52 مليون إعجاب.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "غودفري كشف عن هويته مؤخراً، لاسيما بعد الغموض الذي اكتنف هذا الحساب الذي أثار ضجة واسعة خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، من خلال البيضة التي كسرت الرقم القياسي العالمي في عدد الإعجابات".

وأوضح غودفري أنّه "استغلّ الحدث الهام لدوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول"، مؤكداً أنّ "شعبية البيضة جاءت بشكل تلقائي، والإدعاءات بشأن دفعه أموالاً للمستخدمين المؤثرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي لنشر الصورة على أوسع نطاق، هي غير صحيحة".

وشدّد غودفري أنّ "البيضة ليس لها جنس أو عرق أو دين، فالبيضة بيضة وهي عالمية، وهو الأمر الذي جعلها تنتشر بشكلٍ فيروسي في جميع أنحاه العالم".

من جهتها، تقول أليسا خان ويلان (26 عاماً)، وهي شريكة غودفري في الحساب إلى جانب سي جي براون (29 عاماً) أنّ "الناس وقعوا في حب هذه البيضة التي أطلق عليها اسم eugene"، لافتة إلى أنّ "البيضة تريد الاستمرار في نشر رسائل إيجابية".

وأكّد الثلاثي أنّ "الصحة العقلية هي أولى المواضيع التي ستدعمها البيضة، وهناك الكثير من العروض المالية والفرص المدهشة التي تدفقت عليهم، منذ تحقيق البيضة لهذه الشعبية العالمية، لكنهم أقل اهتماماً بالمال مقابل الترويج للرسائل الإيجابية".

مصدر الصورة: cnbc

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