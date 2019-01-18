دار أزياء "Burberry" تنافس "أشهر بيضة في العالم".. كيف؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دار الأزياء البريطانية "Burberry" عن مجموعتها الجديدة من أزياء ربيع وصيف 2019. وبحسب مجلة "Vogue"، فإنّ "Burberry نشرت عبر حسابها على "إنستغرام" صورة لبيضة بيضاء يتخللها شرخ واضح". وبحسب الصورة، فقد كُتب على البيضة باللون الأزرق الباهت، الأحرف الأولى لاسم رئيس مؤسسة الأزياء ريكاردو تيسي، وتاريخ عرض الأزياء المقبل في لندن، في 17 فبراير/شباط المقبل.

ويأتي إعلان "Burberry" بعد انتشار خبر تسجيل بيضة دجاج عادية، رقماً قياسياً من الإعجابات على "انستغرام"، حيث حصلت على 25 مليون إعجاباً خلال 10 أيام. وعليه، فإنّ "تيسي استطاع استثمار شهرة البيضة التي اكتسبت شهرة جماهيرة، لأنه يعرف توجهات تفكير الأجيال الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

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