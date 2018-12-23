خبراء يكشفون.. إليكم أفضل الأزياء في الـ2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت مجلة "vogue" البريطانية أنّ "خبراء الأزياء والموضة كشفوا عن قائمة الملابس الأكثر أناقة وانتشاراً في العام 2018، بعد إجرائهم استطلاعاً شارك فيه 4 ملايين شخصاً على انستغرام، حددوا فيه الملابس المفضلة لديهم والتي أقبلوا على شرائها أكثر من غيرها".

وبحسب "Vogue"، فقد طلب الخبراء من المشاركين في الاستطلاع مقارنة أزياء Prada بألوانها الفاقعة "الحمضية" وأزياء ماركة "Burberry" ذات الألوان "البيجية" وتدرجاتها.

ولفتت المجلّة أن "64% من المشاركين في الاستطلاع فضلوا الألوان الهادئة وتدرجاتها، خصوصاً في أزياء ماركة "Burberry" لموسم الربيع".

إلى ذلك، فقد أظهر استطلاع ثانٍ تم تخيير المشاركين فيه بين اقتناء السترات الملونة من ماركة "Maison Margiela" والسترات "المنفوخة" الضخمة من مجموعة "Demna Gvasalia". وكشفت النتيجة أنّ 70% من المشاركين بالاستطلاع صوتوا لسترات ماركة "Gvasalia"..

مصدر الصورة: تويتر - @beautyandnicer

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