سيدتي.. الحقائب الكبيرة تطغى على موضة 2019 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)

عادت الحقائب كبيرة الحجم لتطرح بنفسها وبقوة في عالم الموضة، بعدما سيطرت حقائب "المايكرو" و"الميني" على موضة الحقائب لمواسم عدّة. وتتميز الحقائب الكبيرة بأنها عملية، وتتسع للكثير من الحاجيات والأغراض، خصوصاً في رحلات العمل الطويلة والسفر.

وخلال العام 2018، طرحت دور الأزياء العالمية العديد من التصاميم الرائعة للحقائب، بمواصفات أنيقة وراقية من بينها Gucci، التي طرحت حقائب كلاسيكية من الأرشيف، وذلك في إطار مواكبتها لأحدث صيحات وتيارات الموضة.

إلى ذلك، فقد ظهرت حقائب Jacquemus على منصات عروض صيف 2019، وهي مصنوعة من الخوص بأحجام كبيرة ومتفاوتة.

وإليكِ سيدتي مجموعة من الصور من "مجلة هي" لآخر إصدارات الحقائب من مجموعات صيف وكروز، لتختاري منها حقيبتك الكبيرة في الموسم المقبل:

مصدر الصور: مجلة هي

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