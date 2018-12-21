عاجل

سيدتي.. الحقائب الكبيرة تطغى على موضة 2019 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مجلة هي)

عادت الحقائب كبيرة الحجم لتطرح بنفسها وبقوة في عالم الموضة، بعدما سيطرت حقائب "المايكرو" و"الميني" على موضة الحقائب لمواسم عدّة. وتتميز الحقائب الكبيرة بأنها عملية، وتتسع للكثير من الحاجيات والأغراض، خصوصاً في رحلات العمل الطويلة والسفر.

وخلال العام 2018، طرحت دور الأزياء العالمية العديد من التصاميم الرائعة للحقائب، بمواصفات أنيقة وراقية من بينها Gucci، التي طرحت حقائب كلاسيكية من الأرشيف، وذلك في إطار مواكبتها لأحدث صيحات وتيارات الموضة.

إلى ذلك، فقد ظهرت حقائب Jacquemus على منصات عروض صيف 2019، وهي مصنوعة من الخوص بأحجام كبيرة ومتفاوتة.

وإليكِ سيدتي مجموعة من الصور من "مجلة هي" لآخر إصدارات الحقائب من مجموعات صيف وكروز، لتختاري منها حقيبتك الكبيرة في الموسم المقبل:

 

 

 

 

 

 

مصدر الصور: مجلة هي

للمزيد:

جلد الأناناس يقتحم عالم الموضة

#حقائب #العام 2019 #العام 2018 #امرأة #دور الأزياء العالمية #الموضة

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

معرض الصور

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...