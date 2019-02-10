الأرقام تكشف.. البيتزا تتغلب على المكافآت النقدية في العمل!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة أجراها أستاذ علم النفس والإقتصاد السلوكي، في جامعة ديوك، دان آريلي، أنّ "البيتزا كنت المحفز الأكبر للعمال، أكثر من مكافأة نقدية قدرها 30 دولاراً"، موضحة أنّها "تزيد من الإنتاجية لدى العمال وتدفعهم إلى العمل أكثر".

ووفقاً لموقع "inc" الالكتروني، فقد قام آريلي بدراسة استقصائية شملت 4 مجموعات من عمال مصنع، وقدّم لكل مجموعة الخيارات التالية كحوافز: المال - البيتزا المجانية - المجاملة والإطراء من مدير العمل، فيما لم يتقدم تقديم أي حافز للمجموعة الرابعة.

وبناءً لبيانات تحليل الأداء، فقد كشفت النتائج أنّ "البيتزا لعبت دوراً أكبر في تحفيز العمال على العمل، وساهمت في زيادة إنتاجيتهم بنسبة 6.7%، في حين أنّ المجاملة من مدير العمل حلّت في المرتبة الثانية وساهمت في زيادة إنتاجية العمال بنسبة 6.6%". وفيما خصّ الحافز النقدي الذي بلغت قيمته 30 دولاراً، فقد ساهم بزيادة الإنتاجية بنسبة 4.9%.

واستمرّت هذه التجربة على مدى أسبوع، جرى خلاله تحليل بيانات الأداء، وقد كشفت أنّ "تأثير البيتزا تراجع قليلاً لدى المجموعة التي حصلت عليها، بينما تأثير الحافز النقدي بقي قليلاً جداً بالنسبة للمجموعة التي نالته".

مصدر الصورة: atyabtabkha

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