غوغل يحتفل بمؤسس الكوميديا الراقية موليير.. فمن هو؟ (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

احتفل محرك البحث غوغل Google بالكاتب الفرنسي ومؤسس الكوميديا الراقية موليير اليوم الأحد 10 فبراير وخصص صفحته الرئيسية للإحتفال بموليير الذي وصفه بأنه أفضل ممثل كوميدي في العالم وربما أعظم فنان في تاريخ المسرح الفرنسي.

من هو موليير Molière

موليير مؤلف كوميدي مسرحي وشاعرفرنسي، ويُعد أحد أهم أساتذة الكوميديا في تاريخ الفن المسرحي الأوروبي ومُؤَسٌِسُ "الكوميديا الراقية". قام بتمثيل حوالي 95 مسرحية منها 31 من تأليفه، وتمتاز مسرحياته بالبراعة في تصوير الشخصيات وبالأخص في تكوين المواقف والقدرة على الإضحاك.

اسمه الحقيقي هو جان باتيست بوكلان، و ميلاده كان في باريس في الخامس عشر من يناير عام 1622، وتعلم موليير كلية كليرمون اليسوعية، كما تلقى فيها روائع الأدب، و مبادئ العلوم الأساسية و الفلسفة، و تعلم موليير اللغة اللاتينية أيضاً، درس موليير القانون و كان يزاول مهنة المحاماة، و لكن في عام 1643 قرر أن يتجه للمسرح.

أشهر أعمال موليير

أما أعمال موليير وأشهر مؤلفاته فهي كالتالي: مدرسة الزوجات، مدرسة الأزواج، البخيل، و طبيب رغم أنفه وغيرها من المسرحيات التي حققت نجاحاً كبيراً، لتصبح من أشهر وأهم الأعمال المسرحية في التاريخ.

وفي سنة 2007 قامت سوني بيكتشر بتكريم الفنان الفرنسي بفيلم يحكي سيرة حياته بالتفصيل .

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