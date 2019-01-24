هل حياة العزوبية أفضل؟ هكذا علق العرب على دراسة تشيد بها

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد يومين من نشر دراسة بحثية حول العزوبية عنوانها "حياة العزوبية أجمل كلما تقدمت في العمر" على موقع أخبار الآن ، أجردت المذيعة الدكتورة عبير من قسم الأخبار استفتاء لآراء الجمهور حول نتيجة الدراسة عبر البث الحي على صفحة أخبار الآن على فيسبوك .

البث حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين فقد تمت مشاهدته أكثر من 16 الف مرة ، وجمع قرابة ال500 تعليق وأعيد نشره 18 مر ، أما التعليقات فاقتربت من ال700 تعليق

من التعلقيات الملفتة ما كتبه سيف كريم الصليخي الشمري الذي يعارض نتيجة الدراسة وعلق " الزواج من نعم الله علينا يجب نشكره على هذه النعمة"

ويوافقه الرأيAhmed Wagih Shawkat الذي علق " لا طبعا الحياة الزوجية احسن استقرار بقي بس يكونوا الزوجين متفاهمين جدا"

أما احمد ابراهيم · فيرى العزوبية أُفضل وعلق " تمثل حياة العزوبية الجزء الأفضل والأكبر من حياتنا، فنحن نقضي السواد الأعظم من شبابنا عزابا، وذلك بالمقارنة مع المدة التي نعيشها في إطار الحياة الزوجية."

أما Hammoda Zidan فيرى أن قرار الزواج عليه أن يكون متروياً وقال "الزواج مش لعب الزواج شيئ جدي واحلى زواج يكون مبني على الحب"

أما Höda Maßrawi فشارك تجربته الشخصية وقال " بعد زواج 6 مرات عرفي ورسمي والان عازب ارمل عندي بنت5 سنين

تركت الدول العربيه من اجل الزواج وانا بأوروبا وبعد مقررت عدم الزواج تراجعت عن قراري بالاخير لي تلات سنين بدون زواج اكتشفت ان الحياة بدون المرأة صعبة "

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ويقول الباحثون في الدراسة إن العزوبية لها آثار وفوائد كبيرة على الصحة النفسية والجسدية، وان المعتقدات السائدة حول العزاب ومحاولتهم المستمرة في البحث عن الطرف الآخر لا تمت للواقع بصلة.

وبعد دراسة أكثر من 2000 حالة للمتزوجين والعازبين، وجد أن هنالك فوائد صحية ملموسة عند العزاب، وأوضحت نتائج الدراسة أن الأشخاص العازبين يميلون إلى التواصل مع محيطهم بشكل أفضل، كما يقدمون ويطلبون المساعدة من الغير، و كلما كبروا في السن أصبحوا أكثر سعادة.

كما وجدت الدراسة أن الأشخاص العازبين، مع التقدم في السن، أصبحوا أكثر إعتناءا بصحتهم البدنية، أما المتزوجين، فيصبح من السهل اتباعهم لعادات غير صحية، إذ وجدت الدراسة أن الرجال والنساء العازبات لديهم مؤشر كتلة الجسم أقل من الرجال والنساء المتزوجين.

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حياة العزوبية أجمل كلما تقدمت في العمر