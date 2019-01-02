7 موديلات سيارات ستختفي عام 2019 (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

بعد أن فشلت في تحيقيق المبيعات المتوقعة منها ، سيارات عدة ستختفي هذا العام فقد كشف موقع جالوبنيك عن لائحة تضم سيارات شهيرة من المنتظر أن تختفي من الأسواق في عام 2019 اليكم أشهر 7 منها

1- كاديلاك اي تي إس التي تشبه سيارة «بي إم دبليو 3».

2- السيارة الإيطالية آلفا روميو 4 سي

3- فولكس فاغن بيتل والتي أشارت بعض المصادر إلى إمكانية تحولها إلى سيارة كهربائية.

4- كاديلاك سي تي 6 المصنوعة في الصين، ولم تحقق مبيعات عالية.

5- شيفروليه سيتي إكسبريس والتي حققت مبيعات ضعيفة جدا منذ إطلاقها عام 2014.

6- لينكولن إم كاي تي التي لم تنجح شركة لينكولن في تسويقها.

7- فورد فوكس والتي تنوي شركة «فورد» التخلص منها في 2019، كبداية للتخلص من سيارات أخرى مثل فييستا

مصدر الصور : @aawsat_News

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