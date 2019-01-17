هلع داخل طائرة متوجهة الى لندن والسبب ضيف غير متوقع (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عادة ما يتفاجأ ركاب الطائرات بأشياء تخيفهم مثل المطبات الهوائية أو أعطال تقنية قد تسبب ارتباكا لدى الطاقم والركاب إلا أن ركاب طائرة في درجة رجال الأعمال تفاجأوا بظهور طائر داخل المقصورة خلال رحلة الى لندن. وقد قام أحد ركاب الطائرة، التابعة للخطوط الجوية السنغافورية، المتوجهة الى مطار لندن- هيثرو، بتصوير فيديو ظهر فيه الطائر داخل الطائرة ونشره على فيسبوك، فحصد الفيديو أكثر من 30 ألف مشاهدة.

ويُعتقد أن الطائر دخل المقصورة في سنغافورة وبقي في مكان مظلم بداخلها الى أن ظهر أمام الركاب في الجو. وبحسب الفيديو، فقد حاول شخص من طاقم الطائرة الإمساك بالطائر إلا أنه لم يفلح. ولفتت معلومات وسائل الإعلام الى أنه تمّ تسليمه الى السلطات في المطار بعد الهبوط.

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