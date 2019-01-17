إعلان لشفرات الحلاقة "جيليت" يثير جدلاً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أثار إعلان جديد طرحته شركة "جيليت"، تضمن إشارات إلى التنمر وحركة "أنا أيضا" المناهضة للتحرش الجنسي ضد المرأة والذكورية العدوانية، موجة من التجاذبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستبدلت جيليت المتخصصة في صناعة شفرات الحلاقة، شعارها الشهير "أفضل ما يمكن أن يحصل عليه رجل" بشعار يقول "أفضل الرجال يمكنهم"، مبدية أملها بأن يحاسب الرجال بعضهم بعضاً.

كما يقدم الإعلان أمثلة لسلوكيات أكثر إيجابية، مثل منع حدوث هذه السلوكيات عندما تحدث في أماكن عامة.

وتطرح الشركة من خلال الإعلان سؤالا "هل هذا أفضل ما يمكن أن يحصل عليه رجل؟" قبل عرض صور لتنمر وتحرش جنسي وسلوكيات تمييزية على أساس الجنس وسلوك ذكوري عدواني.

وأشاد البعض بالرسالة التي يطرحها الإعلان، الذي يهدف إلى تحديث شعار الشركة الذي تبنته طوال 30 عاما، في حين يقول آخرون إن جيليت "ماتت" بالنسبة لهم.

وحقق الإعلان نسبة مشاهدة على موقع يوتيوب بلغت أكثر من مليوني مشاهدة خلال 48 ساعة.

وسجل الإعلان أكثر من 214 ألف حالة عدم إعجاب، في مقابل نحو 24 ألف حالة إعجاب، حتى ساعة إعداد التقرير.

وجنحت التعليقات على الفيديو إلى حد كبير إلى السلبية، وقال مشاهدون إنهم لن يشتروا منتجات جيليت مرة أخرى، على الإطلاق، ومنهم من قال إن الإعلان "دعاية نسائية"، داعيين جيليت، التي تملكها شركة "بروكتير آند غامبل"، إلى نشر فيديو اعتذار.

بيد أن الشركة تعتقد أن إعلانها الجديد يتوافق مع شعارها، وقالت إنها تؤمن "بالأفضل في الرجال".

وقال غاري كومب، رئيس الشركة: "من خلال محاسبة بعضنا بعضا، ورفض الأعذار عند حدوث سلوك سيء، ودعم جيل جديد يعمل تجاه (أفضل) ما في شخصيته، نستطيع أن نساعد في إحداث تغيير إيجابي مهم خلال السنوات المقبلة".

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