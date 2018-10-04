إعلان طريف لحبوب منع الحمل يثير سخرية المغردين (فيديو)

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... داعش يعدم "ناصر القصبي".. والسعوديون يثورون على تويتر! رغم الانتقادات التي وجهت "لسيلفي" بعد عرض الحلقات الأولي، والتي تناولت حياة داعش وسلوكاتهم بالأساس، مع نقل واقع داعش بسخرية سوداء.

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