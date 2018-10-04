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إعلان طريف لحبوب منع الحمل يثير سخرية المغردين (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تويتر) 

ببساطته وطرافته ، نجح إعلان لحبوب منع الحمل في لفت الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي على نحو مثير للاهتمام.

مغردون علقوا بسخرية ، وآخرون أشادوا بالأسلوب الظريف الذي استخدمه الإعلان ، وبالتأكيد كان هناك المنقدون الذين اعتبروا طرح المعلومة بهذه الطريقة غير ملائم . وآخرون رأوا أن الإعلان بصورته الكارتونية قد يجذب الأطفال أكثر من الكبار ما يجعله غير مناسب . نستعرض لكم بعض التغريدات .

 

 

 

 

 

 

 

شاركنا رأيك ؟ هل تعتقد أن الإعلان كان ملائماً أم خادشاً للحياء ؟ 

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