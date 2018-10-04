إعلان طريف لحبوب منع الحمل يثير سخرية المغردين (فيديو)
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( تويتر)
ببساطته وطرافته ، نجح إعلان لحبوب منع الحمل في لفت الانتباه على مواقع التواصل الاجتماعي على نحو مثير للاهتمام.
مغردون علقوا بسخرية ، وآخرون أشادوا بالأسلوب الظريف الذي استخدمه الإعلان ، وبالتأكيد كان هناك المنقدون الذين اعتبروا طرح المعلومة بهذه الطريقة غير ملائم . وآخرون رأوا أن الإعلان بصورته الكارتونية قد يجذب الأطفال أكثر من الكبار ما يجعله غير مناسب . نستعرض لكم بعض التغريدات .
شاركنا رأيك ؟ هل تعتقد أن الإعلان كان ملائماً أم خادشاً للحياء ؟
اقرأ أيضاً :
بيع أول كمبيوتر آبل بـ375.000 دولار
"سامسونغ" توزع أجهزتها مجانا على سكان قرية "أبل"