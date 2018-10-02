"سامسونغ" توزع أجهزتها مجانا على سكان قرية "أبل" (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

خلال الأسبوع الماضي وفي غمرة انتظار الصينيين أمام متاجر "أبل" لاستلام اجهزتهم الجديدة، حاول شركة "هواوي" الدخول على الخط وتقديم شواحن مجانية للكثير منهم بشكل استفزت من خلاله الشركة المنافسة أبل ولتؤكد من خلال هذه المبادرة أن بطاريتها ضعيفة، عادت "سامسونغ" لتستفز أبل بطريقة أخرى هذه المرة، وفق موقع "bgr"..

إذ كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الذكية عن حملتها التسويقية الجديدة للترويج لهواتفها الذكية، وكجزء من هذه الحملة قررت أن تستفز خصمها الأمريكي "آبل"، فذهبت الشركة إلى قرية صغيرة في هولندا اسمها "Appel" وتعني "أبل" حيث قامت بتوزيع 50 نسخة مجانية من هاتفها الجديد "غالاكسي إس 9" على عدد من السكان..

ولفت "غربن فان والت مابجر"، مدير التسويق لشركة "سامسونغ" في هولندا، أن هذه الحملة المستفزّة بعض الشيء تسعى إلى إعلام أكبر عدد من الناس بخصائص الهاتف الجديد Galaxy S9، وأضاف "مايجر" في بيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها "سامسونغ" باستهداف منافستها من خلال الدعايات التسويقية والحملات الترويجية..



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