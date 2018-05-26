شاب يطرد من منزل والديه بأمر من القضاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يريد كل من مارك وكريستينا روتوندو، من كاميليوس نيويورك، من ولدهما مايكل الرحيل من المنزل والحصول على وظيفة وأخذ السيارة المعطلة والمركونة في الخارج معه. وبناء على ذلك، حكم قاضٍ من ولاية نيويروك على الشاب مايكل، والذي يبلغ 30 من العمر بالخروج من منزل والديه.

وكان ذلك بعدما أعطى الوالدان عدة رسائل إخلاء على مدى الأشهر القليلة الماضية، بل وسعيا لتقديم المساعدة المادية أيضاً مقابل رحيله من المنزل، مما اضطرهما بعد رفضه اللجوء للحلول القانونية.

وفي رسالة بتاريخ 18 شباط/فبراير، قدم له والده مبلغ يصل إلى 1100 دولار أمريكي للعثور على مكان آخر للبقاء، وذكرت الرسالة الموقعة من مارك وكريستينا: "هناك وظائف متاحة حتى لأولئك الذين لديهم تاريخ عمل سيئ مثلك. احصل على واحدة - عليك أن تعمل!".

وقال الشاب مايكل لقاضي المحكمة العليا بالولاية، دونالد جرينوود، إنه يحتاج إلى ستة أشهر أخرى. كما وصف جرينوود الطلب بأنه "شائن"، وشجع مايكل على مخاطبة والديه مباشرة في قاعة المحكمة، إلا أن الشاب الأمريكي رفض طلب القاضي ولم يخاطب والديه، حسب موقع سيراكيوز توداي.

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