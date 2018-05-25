المنتج السينمائي "واينستين" المتهم بالإغتصاب سيسلم نفسه..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حامت الاتهامات حول المنتج السينمائي "هارفي واينستن" بشدة ولاحقته الدعاوى من كل صوب، حتى بات المتهم الأول بالتحرش والاغتصاب في هوليوود، في هذا الصدد قال مصدر مطلع إنه من المتوقع أن يسلم المنتج السينمائي الأمريكي "هارفي واينستين" نفسه للسلطات في نيويورك يوم الجمعة 25 مايو/ آيار، وذلك بعد شهور من أفول نجمه في هوليوود بسبب اتهام عشرات النساء له بالسلوك الجنسي المشين..

في الوقت الذي امتنع فيه "يودا إنجلماير" المتحدث باسم "واينستين وبنيامين" عن التعليق، ويأتي توجيه الاتهامات الجنائية الوشيك لواينستين، والذي كانت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" أول من نشرت أنباء عنه، بعد تحقيق استمر شهورا، وأكد شخص مطلع على القضية النبأ طالبا عدم ذكر اسمه. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ومنافذ إخبارية أخرى أيضا أن من المتوقع أن يسلم "واينستين" نفسه"، في المقابل امتنعت شرطة "نيويورك" ومكتب المدعي العام الجزئي عن التعليق على القضية، وفق وكالة "رويترز"..

واتهمت أكثر من 70 امرأة المنتج الذي شارك في تأسيس شركة "ميراماكس" وشركة "واينستين" بسلوكيات جنسية مشينة على مدى عقود ومن بينها الاغتصاب والاتهام بالتحرش التي نشرتها لأول مرة العام الماضي صحيفتا "نيويورك تايمز" و "نيويوركر"، وهي التي أعطت شرارة انطلاق حركة #مي تو التي جاهرت من خلالها مئات النساء باتهام عدد من كبار رجال قطاعات الأعمال والحكومة والترفيه..

مصدر الصورة موقع (screencrush)

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